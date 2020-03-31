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  1 апреля 2020
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Президент Казахстана К.Токаев сообщил об индексации всех соцвыплат

CentralAsia (KZ) -  Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 31 марта во время онлайн-выступления сообщил об индексации всех соцвыплат и пенсий.

По словам президента, социальные выплаты и пенсии будут индексированы на 10%.

«Поручаю проиндексирвать пенсии и все государственные пособия, включая адресную социальную помощь на 10% в годовом выражении. Это означает увеличение доходов соответствующих категорий наших граждан на общую сумму в 200 млрд тенге», - сказал он.

Также Токаев сообщил о решении о дополнительных мерах поддержки тех, кто находится на передовой в борьбе с пандемией. «К сожалению, работа и жизнь в режиме ЧП всегда приводит к экономическим и социальным издержкам. Правительство и акимы уже приступили к реализации новых антикризисных мер», - добавил президент.

«Эпидемия коронавируса — временное явление, мы вместе ее обязательно победим. Единство и сплоченность нашего общества придают нам сил и уверенности в том, что вместе мы преодолеем все трудности», - обратился он к народу.



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