В Великобритании зафиксирован рекордный рост смертности от коронавируса

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Великобритании сообщило, что по состоянию на 17:00 местного времени, 30 марта, в стране от коронавируса умерли 1789 пациентов. За последний день смертность составила 381. Это на 27% больше, чем вчера. Пока это самый большой показатель роста смертности за один день.

Министерство здравоохранения также заявило, что по состоянию на 9 часов утра, 31 марта было протестировано 143 186 человек, из которых 25 150 дали положительный результат.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:



As of 9am 31 March, a total of 143,186 people have been tested of which 25,150 tested positive.



As of 5pm on 30 March, of those hospitalised in the UK, 1,789 have sadly died. pic.twitter.com/ctiAd1ty9p — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) March 31, 2020