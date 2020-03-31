Топ-10 наиболее зараженных стран мира от коронавируса

CentralAsia (CA) - По данным счетчика Университета Джона Хопкинса на 31 марта 2020 года, 22.00 по бишкекскому времени следующие 10 стран лидировали по количеству зараженных (в скобках количество смертей):

1. США – 165 874 (3 173);

2. Италия – 101 739 (11 591);

3. Испания – 94 417 (8 269);

4. Китай – 82 278 (3 309);

5. Германия – 68 180 (682);

6. Франция – 45 232 (3 032);

7. Иран – 44 605 (2 898);

8. Великобритания – 25 474 (1 793);

9. Швейцария – 16 186 (395);

10. Бельгия – 12 775 (705).