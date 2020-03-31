Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответов

CentralAsia (CA) - Кажется, с начала пандемии коронавируса прошла целая вечность, но на самом деле мир узнал о новом вирусе лишь в декабре прошлого года. Несмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым, пишет ВВС.

Вот вопросы, на которые у специалистов пока нет ответов.

Сколько всего людей заразилось?

Это один из самых базовых, но в то же время очень важных вопросов.

По всему миру зарегистрированы сотни тысяч подтвержденных случаев заражения, но это лишь часть реально заболевших.

Кроме того, существует множество случаев асимптоматических заражений, когда люди инфицированы, но не имеют симптомов заболевания.

Только тестирование на наличие антител позволит исследователям составить представление об истинном размахе пандемии коронавируса.

Насколько смертелен коронавирус?

Пока мы не знаем истинного масштаба пандемии и числа зараженных, невозможно установить летальность коронавируса.

Пока считается, что индекс смертности составляет около 1% от числа инфицированных. Но если имеется большое число зараженных, не имеющих симптомов, он может быть существенно ниже.

Каков полный перечень симптомов?

Основными симптомами коронавируса являются высокая температура и сухой кашель.

В некоторых случаях сообщалось о боли в горле, головных болях и расстройстве желудка, а также о потери обоняния у некоторых пациентов.

Однако самым важным вопросом является природа слабых симптомов, напоминающих грипп, например, насморка.

Исследования указывают на возможность того, что люди с такими симптомами могут быть переносчиками инфекции, не осознавая этого.

Какова роль детей в распространении инфекции?

Дети способны заражаться коронавирусом. Однако обычно у них возникают слабые симптомы, а число смертей среди детей ничтожное по сравнению с другими, более старшими возрастными группами.

Дети обычно становятся суперраспространителями любой инфекции, отчасти потому, что они вступают в большое число контактов, однако в случае с коронавирусом неясно, в какой степени они являются такими распространителями.

Откуда взялся коронавирус?

Впервые вирус появился в городе Ухань в Китае в конце 2019 года, очевидно, в районе местного рынка диких животных.

Этот вирус, получивший обозначение SARS-CoV-2, близок по структуре вирусам, которые инфицируют летучих мышей.

Однако ученые считают, что нынешний коронавирус был передан летучими мышами какому-то неизвестному животному, а уже потом распространился на людей.

Это недостающее звено в цепи мутаций коронавируса остается загадкой и может быть источником дальнейших заражений.

Продлится ли пандемия до лета?

Простудные заболевания и грипп чаще возникают в зимние месяцы, однако пока неизвестно, прекратится ли летом распространение коронавируса.

Британские вирусологи считают, например, что зависимость нового коронавируса от температуры воздуха меньше, чем у гриппа и простуды.

Если в течение лета число случаев заражения коронавирусом значительно сократится, есть опасность того, что зимой произойдет новый всплеск заболеваемости.

Почему у некоторых заболевших симптомы особенно выражены?

Инфекция проявляется слабо в большинстве случаев. Однако примерно у 20% заболевших появляются серьезные осложнения. Причины пока остаются неизвестными.

Видимо, к этому имеет отношение состояние иммунной системы пациента, а также какие-то генетические факторы.

Понимание этого может привести к уменьшению числа пациентов, которым необходимо пребывание в реанимации.

Как долго сохраняется иммунитет и можно ли заразиться повторно?

Пока имеется мало сведений о том, насколько устойчивым является иммунитет к этому коронавирусу, хотя предположений на этот счет немало.

В случае успешного излечения пациенты должны приобретать иммунитет к этому вирусу, однако, поскольку заболевание стало распространяться сравнительно недавно, надежных данных об этом крайне мало.

Слухи о повторных заражениях могут объясняться неправильными данными при тестировании.

Вопрос о продолжительности и эффективности иммунитета имеет огромную важность в борьбе с пандемией.

Как будет мутировать вирус?

Вирусы мутируют постоянно, однако большая часть изменений в их геноме не представляет опасности.

Общее правило гласит, что мутация вируса приводит к его ослаблению в долгосрочной перспективе, однако это условие не является необязательным.

Опасность состоит в том, что если у вируса возникнет определенная мутация, иммунная система перестанет узнавать его, а специально разработанные против него вакцины перестанут действовать.