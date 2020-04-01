Горные дороги Монголии вновь открыты для пеших прогулок и треккингов

CentralAsia (MNG) - Администрация города Улан-Батора с 26 февраля запретила прогулки и треккинги, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Однако, следуя многочисленным просьбам, администрация столицы Монголии решила открыть горные дороги для треккингов и пеших прогулок.

По словам мэра С.Амарсайхана, люди должны оставаться на расстоянии 2 метра друг от друга во время семейных прогулок.

Отдельно администрация города Улан-Батора решила до 30 апреля продлить срок закрытия спортивных, культурных и общественных служб, таких как курорты, пабы, сауны, фитнес-клубы, культурные и образовательные центры.

Ранее администрация рассматривала возможность открытия фитнес-центров, саун и культурных центров с ограничением скопления до 2-3 человек, однако позднее было решено не делать этого из-за второй вспышки коронавируса, возвращающейся в Азию из Европы.