В Узбекистане выздоровела еще одна пациентка с COVID-19 – Минздрав

CentralAsia (UZ) - Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о полном выздоровлении от коронавируса восьмой пациентки. Ее проводили на реабилитацию.

«Гражданка прибыла в Ташкент 14 марта нынешнего года рейсом Лондон – Ташкент. 16 марта у нее была выявлена инфекция. За прошедший период ее полностью вылечили в клинике Научно-исследовательского института вирусологии», – говорится в сообщении Минздрава.

Вместе с тем министерство сообщило об ухудшении состояния 59-летнего пациента, который находится в Ферганской областной инфекционной больнице. Инфекция коронавируса была выявлена у него 24 марта после возвращения из умры в Саудовской Аравии.

Сообщается, что мужчина страдал от гипертонии и имел хроническую дыхательную недостаточность, в связи с чем состоял на диспансерном учете. В настоящее время он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В конце прошлой недели Минздрав сообщил о полном выздоровлении семи пациентов. Их проводили их в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, где они будут находится на карантине в течение некоторого времени.

По состоянию на 31 марта, в Узбекистане зафиксировано 172 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Скончались два человека.