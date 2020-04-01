Более 150 водителей грузовых машин из Узбекистана застряли на грузино-турецкой границе

CentralAsia (UZ) - На контрольно-пропускном пункте «Сарпи» на грузино-турецкой границе застряли более 150 водителей грузовых автомобилей из Узбекистана. 30 марта мужчины, которые целую неделю живут в своих грузовиках, записали видеообращение к президенту Шавкату Мирзиёеву, сообщает centralasian.org.



В посольстве Узбекистана в Грузии сообщили, что ведут переговоры с турецкими властями, чтобы получить разрешение для въезда в страну грузовиков с узбекским хлопком.

Водители грузовых машин из Узбекистана заявили, что на территорию Турции их не пропускают из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса.

– Сегодня уже восьмой день, как мы стоим на грузино-турецкой границе. Каждый день нам приходится платить за стоянку. Деньги уже заканчиваются. Вернуться назад в Узбекистан мы тоже не можем. Мы выехали в дальний путь, чтобы доставить за рубеж богатство нашего государства – хлопок. Теперь просим помощи у нашего государства, – говорит один из узбекских водителей.

Собеседники утверждают, что на грузино-турецкой границе удерживают только грузовики с узбекскими номерами.

– Грузовые машины из России, Грузии и Азербайджана спокойно въезжают на территорию Турции. А нас не пропускают, ссылаясь на карантин. Но ведь в Турцию мы приезжаем через Россию и Грузию, – говорит еще один водитель грузовика из Узбекистана.

Министерство иностранных дел и другие ответственные структуры Узбекистана пока не прокомментировали видеообращение узбекских водителей к президенту Шавкату Мирзияеву.

Однако сотрудник посольства Узбекистана в Грузии сообщил, что дипломаты ведут переговоры с турецкой таможней по вопросу пропуска через границу грузовиков с узбекским хлопком.

Из-за стремительного распространения по всему миру новой коронавирусной инфекции COVID-19 в середине марта месяца власти Турции были вынуждены ввести временный запрет на въезд в страну иностранных граждан из 66 государств.

Многие страны из-за пандемии коронавируса были вынуждены закрыть свои сухопутные и воздушные границы. По мнению специалистов, границы стран могут оставаться закрытыми в течение еще нескольких месяцев.