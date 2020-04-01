На утро 1 апреля в Казахстане выявлены еще 5 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 08:15 в Казахстане зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусом, из них в городе Шымкент 1 случай, в Туркестанской области — 4, сообщает Минздрав Казахстана.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 348 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане – 178;

- Алматы – 82;

- Карагандинской области - 13;

- Атырауской области - 16;

- Акмолинской области - 10;

- Жамбылской области - 3;

- Шымкент - 3;

- Восточно - Казахстанской области - 2;

- Алматинской области - 8;

- Актюбинской области - 3;

- Северо - Казахстанской области - 3;

- Павлодарской области -1;

- Мангистауской области - 1;

- Кызылординской области - 18;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 5.