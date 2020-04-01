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  1 апреля 2020
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В Монголии подтвердили заражение двух граждан Турции коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  В Монголии подтверждены новые случаи заражения коронавирусом COVID-19, заболели 2 гражданина Турции, сообщили в очередном брифинге оперштаба Минздрава страны.

Коронавирус был обнаружен у двух изолированных и контролируемых граждан Турции в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ).

Граждане Турции прибыли в Монголию чартерным рейсом 28 марта из Южной Кореи. Самолет перевозил трех членов семьи турецкого дипработника.

По состоянию на 31 марта в Монголии было подтверждено 12 пациентов с коронавирусом; два из них теперь полностью выздоровели. Ранее утром 31 марта две пожилые женщины были выписаны из больницы. Две женщины, которым за 60, должны будут самостоятельно изолироваться в своих домах в течение 14 дней.

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