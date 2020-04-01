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  1 апреля 2020
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Миллиардер Алишер Усманов выделил Узбекистану $20 млн на борьбу с коронавирусом
Предыстория: «Дай Бог выжить»: Алишер Усманов решил провести карантин по коронавирусу в родном Ташкенте

CentralAsia (UZ) -  Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов выделил 20 млн долларов на борьбу с коронавирусом в Узбекистане. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24».

По данным телеканала, средства будут направлены на оснащение строящейся больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области для больных коронавирусом.

«Известный бизнесмен и меценат Алишер Усманов также поддержал усилия главы нашего государства и выделил 20 млн долларов на оснащение этой больницы самым современным медицинским оборудованием», – говорится в сообщении.

Средства были перечислены в общественный фонд «Милосердие и здоровье Узбекистана», который создан для оказания финансовой помощи правительству в период борьбы с коронавирусом. Отмечается, что деньги были перечислены Минздраву республики для закупки необходимого медицинского оборудования.

Напомним, ранее сообщалось, что Алишер Усманов самоизолировался на время пандемии коронавируса в своём доме в Ташкенте.

По состоянию на 31 марта, в Узбекистане зафиксировано 172 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Скончались два человека.

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