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  1 апреля 2020
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Генсек ООН предупредил о рисках нестабильности и конфликтов, вызванные COVID-19 и его экономическими последствиями
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник, 31 марта, в ходе своего доклада по теме глобального реагирования на социально-экономические последствия пандемии заявил, что вызванный коронавирусом мировой кризис — самый тяжелый со времен Второй мировой войны.

Он объяснил свою позицию тем, что в настоящее время речь идет о болезни, которая представляет угрозу для всех людей на планете, а также об экономических последствиях, «которые вызовут рецессию, какой, наверное, не видели в недавнем прошлом».

Существует также риск того, что сочетание этого заболевания и его экономического воздействия будет способствовать усилению нестабильности, росту беспорядков и усилению конфликтов.

«Это дает нам право полагать, что это действительно наиболее сложный кризис из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться со времен Второй мировой войны», — сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что мы все еще очень далеки от того, где мы должны быть, чтобы эффективно бороться с вирусом и его воздействием во всем мире.

Он также сказал, что многие страны не соблюдают руководящие принципы ВОЗ, и хотя мобилизовано 5 триллионов долларов США, большая часть этих денег была из развитых стран и для них самих, в том числе 2 триллиона долларов США для поддержки собственной экономики.

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