Монгольская компания ЭТТ экспортировала 22,6 тыс. тонн угля с момента возобновления экспорта

CentralAsia (MNG) - АО «Эрдэнэс таван толгой» (ЭТТ) экспортировало 22,6 тыс. тонн угля через пограничный контрольно-пропускной пункт Гашуунсухайт с момента возобновления экспорта угля, сообщается на регулярном пресс-брифинге компании.

«Несмотря на то, что страна находится в периоде повышенной готовности к предотвращению пандемии COVID-19, компания работает в нормальном режиме. С начала года было добыто более 2,2 миллиона тонн угля, загружено 2,1 миллиона тонн и экспортировано около 800 тысяч тонн. Цена на уголь на мировом рынке продолжает падать, и мы заранее обдумали это и провели оценку рисков », - сказал М.Амарбаяр, начальник отдела СМИ и связей с общественностью компании ЭТТ.

Один триллион дивидендов будет распределен среди акционеров. ЭТТ имеет в общей сложности 2,511,000 акционеров-граждан Монголии.

АО «ЭТТ» начнет распределять дивиденды с 1 мая, и компания сотрудничает с правительственными учреждениями и департаментами, включая Монгольский центральный депозитарий ценных бумаг, Комиссию по финансовому регулированию, Государственный банк, Центр информационных технологий таможни, налогообложения и финансов для справиться с распределением быстро и эффективно.

Общая сумма дивидендов, подлежащих распределению в мае, составляет 1 трлн тугриков (примерно $360 млн). Восемьдесят пять процентов из них, или 199 миллиардов 700 миллионов тугриков (примерно $72 млн), будут распределены среди всех акционеров АО «ЭТТ» - граждан и юридических лиц.

Компания также подписала соглашения о сотрудничестве с около 30 брокерами-дилерами, которые хотят использовать приложение ЭTT и открывать фондовые счета.