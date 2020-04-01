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  1 апреля 2020
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Власти Туркменистана запретили использовать слово «коронавирус»

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане фактически запретили слово «коронавирус». Оно не употребляется не только в государственных СМИ в этой стране, но и отсутствует в информационных медицинских брошюрах, которые распространяются в школах и поликлиниках.

Об этом сообщает организация «Репортёры без границ» со ссылкой на независимый сайт Turkmenistan Chronicle, заблокированный в стране.

По сообщениям корреспондентов Радио Азатлык в Ашхабаде, разговоры на улице о коронавирусе могут закончиться задержанием.​ ​Кроме того, сотрудники правоохранительных органов в штатском находятся вместе с остальными гражданами в очередях и слушают, о чём разговаривают люди.​

«Радикальным исключением из туркменского словаря слова «коронавирус», чтобы скрыть всю информацию о пандемии, правительство Туркменистана подвергает опасности своих граждан», – заявляет «Репортеры без границ».

По официальным данным властей Туркменистана, в стране не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Власти, однако, принимают меры по борьбе с распространением инфекции, во многом похожие на меры, принимаемые в тех странах, где есть немало инфицированных.

По данным Радио Азатлык, в Ашхабаде с 1 апреля массово закрываются частные магазины, предприятия сферы услуг, а также предприятия по производству продуктов питания, включая пекарни. У населения массово меряют температуру. В школах продлены каникулы. Источники радио утверждают, что в Туркменистане растёт число случаев заражения, однако власти о них не сообщают.

Ранее власти страны рекомендовали окуривать объекты гармалой (исырык), чтобы избежать инфекции.

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