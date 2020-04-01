ВОЗ объяснила, почему организация перестала публиковать данные о выздоровевших от коронавируса

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения перестала публиковать данные о количестве выздоровевших от коронавируса в мире, так как не все страны сообщают эти данные, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя организации Тарика Язаревича.

«Что касается случаев выздоровлений за пределами Китая, у нас нет единых данных из разных источников о том, как много официально подтвержденных случаев выздоровления от COVID-19, потому что не все страны систематически сообщают нам эти данные. Во многих странах у людей еще не было шанса поправиться, так что по мере развития ситуации у нас могут появиться новые данные», - объяснил он.



Язаревич напомнил, что COVID-19 является новой болезнью, поэтому необходимо получить больше эпидемиологических данных о том, как вырабатывается иммунитет к данному вирусу и как можно определить, что пациент полностью выздоровел.



Согласно рекомендациям ВОЗ, пациент может быть выписан из больницы после проведения последовательно, с разницей как минимум в 24 часа, двух негативных тестов на вирус.



На 1 апреля в мире количество зараженных коронавирусом достигло 858 тыс. человек.