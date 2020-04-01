Капитан американского авианосца запросил эвакуацию экипажа с целью остановить эпидемию вируса на корабле

CentralAsia (CA) - Как сообщает Associated Press, капитан авианосца ВМС США просит разрешения эвакуировать большую часть экипажа на берег. На корабле началась вспышка эпидемии коронавируса – больше 100 человек уже заболели. Эвакуация выведет корабль из боевого строя. Всего на корабле около 5 тыс. членов экипажа.

В аналитической записке командованию ВМФ капитан авианосца Теодор Рузвельт пишет, что распространение болезни ускоряется, и эвакуация 90% экипажа является необходимым риском, чтобы остановить распространение вируса. Сейчас корабль пришвартовался на Гуаме в Тихом океане.

Во вторник руководители ВМС США пытались определить, как лучше всего ответить на этот запрос.

Вспышка на авианосце может быть самой драматичной для военно-морских сил. Но она показывает тенденцию эпидемии в армии. В Пентагоне заявили, что во вторник утром количество зараженных в армии достигло 673 случаев, что на 104 единицы больше, чем днем ​​ранее.



С 20 марта общее количество зараженных выросло в десять раз, даже несмотря на шаги Пентагона с целью ограничить распространение вируса, включая прекращение почти всех передвижений войск за границу.