Новая рок-звезда мира, монгольская группа The Hu застряла в Австралии, однако работает над следующим альбомом

CentralAsia (MNG) - Монгольские рокеры, группа The Hu оказалась в Австралии во время гастролей после того, как пандемия коронавируса привела к тому, что их страна закрыла свои границы.

В попытке максимально использовать ситуацию, группа находится в студии в Сиднее, чтобы записать новую музыку для своего продолжения к дебютному альбому «The Gereg», одной из самых невероятных историй успеха в 2019 году в мире.

Существует не так много шансов, что даже самый продвинутый алгоритм мог бы предсказать, что сочетание металлических риффов, традиционных монгольских инструментов и текстов песен, исполняемых исключительно на их родном языке, с использованием древнего искусства горлового пения «хөөмий», было бы подходящим путем для массового успех группы.

Тем не менее, цифры говорят сами за себя: видео The Hu для «Yuve Yuve Yu» и «Wolf Totem» теперь смотрели 41 миллион и 28 миллионов раз соответственно на одном только YouTube.

Недавно группа также представила оригинальную песню «Sugaan Essena» для видеоигры «Star Wars Jedi: Fallen Order» с текстами на вымышленном языке, аутентичном для вселенной «Звездных войн».

The Hu намекнула, что они также используют свое вновь обретенное время для работы над дальнейшим сотрудничеством по «Звездным войнам», заявив NME «New Musical Express (NME); — английский музыкальный журнал. Входит в корпорацию Time Warner.»: «Мы - группа братьев, объединенных музыкой и духом нашего воина. В трудные времена, подобные этим, мы делаем все возможное, чтобы подбодрить друг друга каждый день. Мы также проводим большую часть времени в Австралии, сочиняя и записывая новую музыку. Мы работаем над материалом для нашего следующего альбома. Мы также работаем над некоторыми секретными вещами для будущего проекта Lucas Films. Мы хотим стать одной из легендарных групп мира».

NME — музыкальный журнал, издающийся в Великобритании с марта 1952 года. В выпуске от 14 ноября того же года первым в Великобритании опубликовал хит-парад синглов. В 1970-х годах стал первым музыкальным изданием, начавшим с симпатией писать о панк-роке. В числе знаменитых музыкальных журналистов, сотрудничавших с NME, были Чарльз Шаар Мюррей, Ник Кент, Тони Парсонс, Джули Берчилл.