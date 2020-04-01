[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане отменили повышение цен на бензин, газ и алкоголь

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане акциз на алкоголь, бензин и газ не будет повышаться до конца года, сообщило Министерство финансов республики.

«В соответствии с принятым решением сохраняются до конца текущего года действующие ставки акцизного налога на спирт, алкогольную продукцию, включая вино и пиво, а также акцизного налога при реализации конечному потребителю бензина, дизельного топлива и газа», – говорится в сообщении.

Напомним, что повышение акциза по всем этим позициям было предусмотрено с 1 апреля 2020 года законом «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год».

Ранее ставки акцизного налога на производимую в республике алкогольную продукцию, спирт, пиво и табачные изделия повышались с 1 января 2017 года, в среднем — на 23%. Напомним, что с целью смягчения влияния пандемии коронавируса на экономику, в Узбекистане ввели налоговые льготы, освободили от арендной платы предприятия, прекратившие работу из-за карантина, а пострадавшим компаниям и физическим лицам предоставили кредитные каникулы.

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • Медицинский центр монгольского сомона Тосонцэнгэл будет обновляться с помощью японцев
  • В Казахстане обнаружены ещё 3 заражённых коронавирусом
  • В Туркменистане школьные каникулы продлили из-за коронавируса



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com