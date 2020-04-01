В Узбекистане отменили повышение цен на бензин, газ и алкоголь

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане акциз на алкоголь, бензин и газ не будет повышаться до конца года, сообщило Министерство финансов республики.

«В соответствии с принятым решением сохраняются до конца текущего года действующие ставки акцизного налога на спирт, алкогольную продукцию, включая вино и пиво, а также акцизного налога при реализации конечному потребителю бензина, дизельного топлива и газа», – говорится в сообщении.

Напомним, что повышение акциза по всем этим позициям было предусмотрено с 1 апреля 2020 года законом «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год».

Ранее ставки акцизного налога на производимую в республике алкогольную продукцию, спирт, пиво и табачные изделия повышались с 1 января 2017 года, в среднем — на 23%. Напомним, что с целью смягчения влияния пандемии коронавируса на экономику, в Узбекистане ввели налоговые льготы, освободили от арендной платы предприятия, прекратившие работу из-за карантина, а пострадавшим компаниям и физическим лицам предоставили кредитные каникулы.