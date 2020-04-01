В Казахстане задержали женщину, распространявшую ложную информацию в условиях ЧП

CentralAsia (KZ) - В Жамбылской области задержана 34-летняя женщина, которая распространяла ложную информацию о закрытии города Шу, сообщает zakon.kz.

В соцсетях распространилась информация о том, что 30 марта город Шу закроют на карантин.

30 марта полиция задержала женщину, которая была источником этой информации. Она призналась, что совершила ошибку, опубликовав фейковую информацию.

Сейчас ведется досудебное расследование по статье «Распространение ложной информации в условиях ЧП». Женщине грозит ограничение или лишение свободы от трех до семи лет.