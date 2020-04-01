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  1 апреля 2020
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В Турции за сутки выявлены 2,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В Турции 31 марта были сделаны тесты на коронавирус 15 тыс. 422 лицам и выявлены 2,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ТРТ со ссылкой на Министерства здравоохранения республики.

На сегодняшний день в Турции общее число зараженных составляет 13,5 тыс. человек, за сутки скончались еще 46 человек, общее число жертв составило 214 человек.

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