В Узбекистане выявили новый случай заражения COVID-19

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане зарегистрирован новый случай коронавируса. Количество граждан, инфицированных COVID-19 достигло 173 человек.



По сообщению Министерства здравоохранения, коронавирусная инфекция была обнаружена у еще 1 гражданина. По состоянию на 1 апреля, у 21 узбекистанцев, заразившихся коронавирусом, диагностирована пневмония, 5 – находятся в тяжелом состоянии, 2 – находятся в относительно тяжелом состоянии, 8 – выздоровели, 2 – погибли.

