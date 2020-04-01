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  1 апреля 2020
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В Узбекистане выявили новый случай заражения COVID-19

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане зарегистрирован новый случай коронавируса. Количество граждан, инфицированных COVID-19 достигло 173 человек.

По сообщению Министерства здравоохранения, коронавирусная инфекция была обнаружена у еще 1 гражданина. По состоянию на 1 апреля, у 21 узбекистанцев, заразившихся коронавирусом, диагностирована пневмония, 5 – находятся в тяжелом состоянии, 2 – находятся в относительно тяжелом состоянии, 8 – выздоровели, 2 – погибли.

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