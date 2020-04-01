В Казахстане еще 15 человек заразились коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11:15 в Казахстане

зарегистрированы еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы 2 случая, в городе Нур-Султан - 6 случаев, в Карагандиснкой области - 1 случай, в Акмолинской области - 6 случаев.

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Как сообщил Минздрав Казахстана, сегодня в Карагандинской области зафиксирован 1 летальный случай от коронавируса.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 363 случая заражения коронавирусом.