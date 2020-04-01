Граждане Кыргызстана задержаны при попытке перегнать скот в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Пограничники управления ГПС КР по Жалал-Абадской области совместно с сотрудниками ГКНБ КР задержали граждан Кыргызстана при попытке незаконного перегона скота через государственную границу. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

В ходе несения службы кыргызские пограничники обнаружили двух граждан Кыргызстана, которые пытались ночью перегнать через государственную границу из КР в Узбекистан 6 голов крупно-рогатого скота.

Граждане Кыргызстана А.М.у., 1990 г.р., и Б.М., 1986 г.р., перегонявшие скот, были задержаны.

Задержанные граждане переданы сотрудникам ГКНБ КР для дальнейшего разбирательства.