[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за один час выявлен 21 зараженный коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11:50 зарегистрированы еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кызылординской области, сообщает Минздрав Казахстана.

По эпидемиологический ситуации на 11:15 были зафиксированы еще 15 зараженных.

На сегодняшний день в стране подтверждены 369 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане – 184;

- Алматы – 84;

- Карагандинской области - 14;

- Атырауской области - 16;

- Акмолинской области - 16;

- Жамбылской области - 3;

- Шымкент - 3;

- Восточно - Казахстанской области - 2;

- Алматинской области - 8;

- Актюбинской области - 3;

- Северо - Казахстанской области - 3;

- Павлодарской области -1;

- Мангистауской области - 1;

- Кызылординской области - 24;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 5.

Новости по теме:

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • Генсек ООН предупредил о рисках нестабильности и конфликтов, вызванные COVID-19 и его экономическими последствиями
  • Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увечилось на 8 и достигло 158 человек
  • В Казахстане за один час выявлен 21 зараженный коронавирусом



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com