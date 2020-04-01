Южнокорейские эксперты сомневаются в отсутствии коронавируса в Северной Корее

CentralAsia (CA) - Ряд южнокорейских экспертов считает, что заявления КНДР об отсутствии зараженных коронавирусом вызывают серьезные сомнения.



Эксперты рассказали РИА новости о том, что особенности Северной Кореи как страны с высоким уровнем контроля за гражданами и относительно молодым населением, а также радикальные меры ее властей могли сыграть положительную роль в борьбе с коронавирусом.

«Чем более слабая система здравоохранения, тем более развит у граждан личный иммунитет по сравнению с развитыми странами. В случае Северной Кореи там также намного меньше уровень старения населения, чем в Японии и Южной Корее, поэтому и ущерб от коронавируса может быть меньше», - сказал начальник группы ученых в Центре исследований межкорейского сотрудничества в Каннаме Ким Хёк.



Он отметил, что в КНДР изначально ограничены возможности граждан для свободного передвижения по стране и ведется строгий контроль за населением, что могло сыграть положительную роль и помочь остановить проникновение вируса.



Специалист по китайско-северокорейским отношениям профессор Университета Кёнсан Пак Чон Чхоль же заявил РИА Новости, что, даже не учитывая вероятность сокрытия данных о числе зараженных, Северная Корея сейчас может просто испытывать трудности с выявлением больных COVID-2019.



«Мы поддерживаем контакты с северокорейской и китайской стороной, и никто не знает точно, какова ситуация в КНДР. Там сейчас ежегодный сезон гриппа. Для определения необходимы тестовые наборы, но учитывая, что их нет, невозможно определить, простой грипп это или коронавирус. Меры профилактики для обеих болезней фактически одинаковые, хотя у коронавируса выше смертность и способность к распространению, поэтому он представляет большую опасность для Северной Кореи», - сказал профессор.



По его мнению, довольно странным является тот факт, что в Северной Корее закрыли границу в конце января, еще даже до того, как коронавирус стал сильно распространяться из Китая.



«Скорее всего, еще до того, как об этом узнали в других странах, Китай раньше всех уведомил КНДР, чтобы те могли принять меры. Судя по этому, отношения Северной Кореи и Китая сильно укрепились. С другой стороны, после 2 марта Северная Корея вновь открыла границу, но теперь уже Китай ввел карантин для всех, кто прибывает оттуда, поэтому жители КНДР все равно не могут выехать. Это показывает, что подозрения КНР о наличии в Северной Корее зараженных сильны, и это учитывая, что они осуществляют обмен информацией», - пояснил Пак Чон Чхоль.



Он добавил, что в январе, до вспышки вируса, экономическая ситуация в КНДР была крайне хорошей, и прогнозировался значительный рост в 2020 году, но сейчас наступил серьезный кризис.



«Простаивают все порты, то есть по сравнению с международными санкциями коронавирус оказался намного более сильным ударом для КНДР», - заявил эксперт.



Начальник группы исследовательского центра в Каннаме Ким Хёк полагает, что хотя по сравнению с Южной Кореей в КНДР ввели радикальные меры контроля, заявления Северной Кореи об отсутствии в стране даже одного зараженного коронавирусом призваны продемонстрировать успех Ким Чен Ына как лидера и могут сыграть в будущем положительную роль в привлечении туристов в страну.



Сам Ким Чен Ын в последний раз участвовал в публичных мероприятиях 7 января, а затем c начала марта лишь удалённо наблюдал за артиллерийскими учениями на восточном побережье, не возвращаясь в Пхеньян, что породило слухи, будто ситуация с коронавирусом в столице КНДР могла выйти из-под контроля.



«Пхеньян находится в особой опасности заражения коронавирусом, так как обычно вся логистика и поток туристов проходит через таможню в Синыйчжу и направляется в Пхёнсон, который находится рядом и имеет тесные транспортные связи с Пхеньяном. Даже если контролировать движение поездов, есть предел тому насколько можно ограничить передвижение всех грузов, таким образом, возрастает возможность потенциального проникновения коронавируса», - пояснил Ким Хёк.



Впервые за два месяца Ким Чен Ын появился на публичном мероприятии с большим количеством участников, когда дал старт строительству современного больничного комплекса в центре Пхеньяна 17 марта.



Как считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Донёп, строительство комплекса имеет прямую связь с распространением коронавируса в КНДР.



«Я предполагаю, что уже в феврале, то есть после того, как в конце января Северная Корея закрыла границу для китайцев, а вирус начал распространяться, в Пхеньяне уже были люди с подозрением на заражение. Именно поэтому среди других проектов срочно продвинули вперед строительство больничного комплекса в Пхеньяне и собираются завершить его до 75-летия основания партии 10 октября», - заявил Ким Дон Ёп.