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  1 апреля 2020
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Фонд Джека Ма и благотворительный фонд Alibaba пожертвовали Монголии полмиллиона медицинских масок

CentralAsia (MNG) -  31 марта в Министерстве иностранных дел Монголии состоялась церемония передачи в дар 500 тысяч масок от №95 благотворительного фонда Ма Юня /Джека Ма/ и Фонда Alibaba.

На церемонии присутствовали госсекретарь Министерства иностранных дел Д.Даваасурэн,госсекретарь Минздрава Я.Амаржаргал, первый заместитель руководителя Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Г.Ариунбуян и сотрудники посольства Китая во главе с послом Цай Венруи. Об этом сообщил сегодня Ма Юнь /Джек Ма/ на ведущей китайской платформе социальных СМИ Weibo.

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На церемонии передачи госсекретарь Министерства иностранных дел Д.Даваасурэн сказал: «Мы довольны активным участием Китая в международной борьбе против Covid-19, предоставляя рабочую силу, материальную и эмоциональную поддержку». Он также подчеркнул, что китайская помощь улучшает потребности в медикаментах и играет жизненно важную роль в борьбе с этой инфекцией.

Посол Китая Цай Вэньруи сказал: «Мы никогда не забудем всестороннюю поддержку, которую правительство, организации и народ Монголии оказали нам в трудное время в Китае. В качестве вклада в действия Монголии в ответ на Covid-19, китайский фонд Alibaba делает это пожертвование. Будут и такие пожертвования».

Лучшей преградой для вирусов считается респиратор №95: хорошо предохраняет от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, в том числе от туберкулеза и атипичной пневмонии.

Маска, которая считается наиболее эффективным средством защиты - это маска № 95 (респиратор). Цифра 95 в ее обозначении указана не случайно. Эта маска предотвращает 95% случаев попадания вирусов в организм. Однако речь идет о вирусах, размер которых 3 микрона и более. Поскольку, по предварительной оценке, размер коронавируса меньше, то и респиратор не обеспечивает полной защиты. Кроме того, эта маска не подходит для детей, а также для людей с проблемами дыхания.

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