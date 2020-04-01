Минздрав Туркменистана закупил тест-системы для диагностики COVID-19

CentralAsia (TM) - Эпидемиологическая ситуация в Туркменистане относительно коронавируса COVID 19 остаётся под контролем. Об этом сообщил «Туркменпортал», ссылаясь на Государственную санитарно-эпидемиологическую службу при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Для охраны территории страны от завоза и распространения заболевания в приграничных районах усилен контроль в санитарно-карантинных пунктах и областных санитарно-эпидемиологических службах. Также проводится контроль над лицами, приезжающими из государств, где обнаружен вирус.

Во всех пунктах въезда всем гражданам дистанционно измеряется температура, и в случае выявления температурящих эти лица изолируются и у них берутся мазки из носа и зева для вирусологического исследования на COVID-19.

Для изоляции на карантин и наблюдения за лицами в стране определены специализированные медицинские учреждения – Центр лечения и профилактики инфекционных заболеваний в Ашхабаде и все велаятские инфекционные больницы и этрапские отделения инфекционных болезней.

Государственной санитарно-эпидемиологической службой разработан вопросник эпидемиологического расследования граждан пересекающих государственную границу и госпитализируемых в инфекционный центр.

В стране приняты все меры по обеспечению необходимыми медикаментами и средствами медицинского назначения.

Отмечается, что Министерством здравоохранения закуплены в достаточном количестве тест-системы для диагностики COVID-19. Диагностические исследования проводятся в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья и питания, а также во всех велаятах на базе велаятских СЭС. Все санитарно-карантинные пункты, а также лечебно-профилактические учреждения и учреждения СЭС оснащены необходимыми средствами защиты.

Ежедневно проводятся массовые дезмероприятия по всей стране.

Все лечебно-профилактические учреждения пополнены защитной одеждой и другими комплектами защиты, среди сотрудников проводятся практические занятия по использованию этих комплектов.

Напомним, что по данным Минздрава Туркменистана в стране нет зарегистрированных случаев COVID 19.