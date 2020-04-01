Три недели до выписки, две - до могилы. Сколько времени проходит от появления первых симптомов Covid-19 до полного выздоровления?

CentralAsia (CA) - Авторы статьи в английском журнале Lancet, подсчитали, что от появления первых симптомов коронавируса до полного выздоровления проходит в среднем почти 3,5 недели, сообщает ВВС.

Пандемия коронавируса развивается так недавно и так стремительно, что подавляющее большинство научных публикаций на эту тему основаны на довольно фрагментарной и недостаточно репрезентативной информации.

Мы недостаточно знаем как о самом вирусе, так и о вызываемом им заболевании: как оно протекает, сколько продолжается, какими осложнениями грозит и для каких категорий людей является наиболее опасным.

Исследование, опубликованное в медицинском журнале Lancet, фактически приводит первые надежные данные, отвечающие на некоторые из этих вопросов.

Авторы работы тщательно изучили несколько тысяч историй болезни пациентов (из Китая и еще 37 стран), которые либо выздоровели и были выписаны из больницы, либо пополнили статистику жертв коронавируса.

Средний срок от появления первых симптомов коронавируса до летального исхода - почти 18 дней. До выздоровления - почти 25 дней, то есть три с половиной недели.

С учетом этих данных становится более понятно, почему за три месяца эпидемии было подтверждено более 800 тыс. случаев коронавируса, но лишь 170 тысяч пациентов выздоровело и 40 тысяч погибло.

Остальные почти 600 тысяч инфицированных все еще больны, поскольку заболели в течение последних трех недель.

Еще один важный показатель, приведенный в работе - уточненный уровень смертности. В Китае, как и в среднем по всему миру, от коронавируса скончалось менее 1,5% инфицированных - это ниже расчетных оценок большинства других исследований.

