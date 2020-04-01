Всемирный банк прогнозирует экономический рост Монголии на уровне 2,4%, - Андрей Михнев

CentralAsia (MNG) - Спикер монгольского парламента встретился со страновым менеджером Всемирного банка Андреем Михневым.

31 марта спикер парламента Г. Занданшатар встретился с Андреем Михневым, представителем Всемирного банка в Монголии, для обмена мнениями о преодолении коронавирусного кризиса, а также о политике и мерах по предотвращению экономических рисков. Группа Всемирного банка одобрила пакет ускоренного финансирования в размере $14 млрд, чтобы помочь странам справиться с экономическим воздействием COVID-19.

В начале встречи спикер заявил, что Монголия готова использовать эту возможность финансирования для усилий по защите своей экономики от кризиса. «Чтобы предотвратить риск, мы принимаем различные меры, такие как содействие экспорту угля и других продуктов, предотвращение безработицы среди населения, предоставление льготных кредитов и налоговых льгот, а также обеспечение стабильных поставок продовольствия. Мы будем рады тесно сотрудничать со Всемирным банком в этом направлении», - отметил спикер.

Спикер Г. Занданшатар сообщил, что соглашение о финансировании в размере $26,9 млн на предоставление необходимого медицинского оборудования для отрасли здравоохранения Монголии в рамках немедленного финансирования Всемирным банком в размере $14 млрд будет срочно принято на весенней сессии Парламента в качестве приоритетной задачи.

Андрей Михнев сказал: «Монголия входит в число стран, которые получат финансирование в размере 14 миллиардов долларов США, утвержденное Всемирным банком и советами директоров МФК. Всемирный банк покроет 6 миллиардов долларов США от общего объема финансирования, а МФК покроет оставшиеся 8 миллиардов долларов США и будет в основном нацелены на оказание поддержки частным организациям, пострадавшим от экономических трудностей. Финансирование на сумму около $27 млн будет предоставлено Монголии в первую смену для покупки наиболее необходимых лекарств, инъекций, защитной одежды и наборов для тестирования, и мы планируем выполнить их в кратчайшие сроки».

Он также сообщил, что Всемирный банк высоко оценивает неотложные и надлежащие меры, принимаемые правительством Монголии и хорошо защищающие его население, сдерживающие распространение вируса в это время. Андрей Михнев отметил, что международные организации очень хорошо оценивают текущую ситуацию в Монголии, хотя страна находится в регионе, который находится в состоянии повышенной готовности к инфекции COVID-19.

«Согласно опросу, проведенному Всемирным банком, экономический рост Монголии прогнозировался на уровне 5,3%. Но, согласно последним исследованиям, рассчитывающим воздействие коронавируса на экономику, оно составило 2,4%. Поэтому крайне важно немедленно разработать и выполнить надлежащую политику по предотвращению экономического кризиса. Тем не менее, есть заключение, что Монголия проводит соответствующую политику и может проводить реформы во времена экономического спада и кризиса. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо», - добавил Андрей Михнев.

В ходе встречи спикер Г. Занданшатар и Андрей Михнев затронули ряд вопросов, таких как правовая реформа, которая должна быть проведена по направлениям системы управления, надзора и ответственности и укрепления независимости судебной власти в рамках внесенных в Конституцию поправок и пенсионного обеспечения, политика реформ и подготовка к парламентским онлайн-встречам.