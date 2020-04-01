В Монголии снизились цены на мясо

CentralAsia (MNG) - Статистическое управление города Улан-Батора представило еженедельный обзор цен на потребительские товары, свидетельствующий о снижении цен на мясо.

В четвертую неделю марта 2020 года средняя цена за килограмм баранины с костями составляла 9 694 тугриков (примерно $3.49). По сравнению с предыдущей неделей цена на баранину с костями снизилась на 386 тугриков (3,8 процента) за килограмм, а цена за килограмм мякоти баранины снизилась на 387 тугриков (4,1 процента) за килограмм.

Согласно наблюдениям прошлой недели, баранина, продаваемая по самой дешевой цене в 7800 тугриков (примерно $2.81) на продовольственном рынке Хархорина, была самой дорогой по цене 13 500 тугриков (примерно $4.86) за килограмм на продовольственном рынке "Меркурий".

Средняя цена за килограмм говядины с костями составляла 11 616 тугриков (примерно $4.18). По сравнению с предыдущей неделей цена говядины снизилась на 490 тугриков (4,1%), а цена на мякоть говядины снизилась на 671 тугрика (4,7%).

Согласно наблюдениям прошлой недели, говядина является наиболее дешевой на продовольственном рынке Хархорина по цене 9 800 тугриков (примерно $3.53) и наиболее дорогой на продовольственном рынке "Меркурий" по цене 14 000 тугриков (примерно $5.04).

Кроме того, по сравнению с предыдущей неделей цена на монгольский картофель снизилась на 1,7 процента до 947 тугриков (примерно $0.34) за килограмм, морковь подорожала на 3,2 процента до 1847 тугриков (примерно $0.66), а цена на капусту увеличилась на 0,5 процента до 1920 тугриков (примерно $0.69).