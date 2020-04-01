В Узбекистане против депутата возбудили уголовное дело за недостоверную информацию о коронавирусе

CentralAsia (UZ) - Против депутата Кокандского городского кенгаша Х.Н. возбуждено уголовное дело за распространение недостоверной информации о заражении двух человек коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.

Депутату предъявлено обвинение по статье 244-5 Уголовного кодекса РУз ("Распространение недостоверной информации о распространении карантинных и других инфекционных заболеваний, опасных для человека").

Как отмечается в официальном сообщении, 28 марта текущего года депутат распространил в мессенджере Telegram аудиозапись с сообщением о том, что в Коканде у двух человек выявлен коронавирус.

В настоящее время ведется расследование.