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  1 апреля 2020
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В ряде стран Африки выявили первые случаи заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Первые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в восточноафриканском государстве Бурунди и западноафриканском государстве Сьерра-Леоне, сообщает РИА новости со ссылкой на местные СМИ.

Тест на коронавирус оказался положительным у двух граждан Бурунди. Оба недавно вернулись из-за границы: из Руанды и ОАЭ.

Согласно заявлению президента Сьерра-Леоне, заболевший прибыл из Франции 16 марта, он был помещен в карантин сразу после прилета.

Ранее сообщалось, что власти Сьерра-Леоне ввели в стране чрезвычайное положение сроком на 12 месяцев для сдерживания распространения коронавируса.

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