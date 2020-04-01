Главы ФАО, ВОЗ и ВТО сделали совместное заявление по поводу смягчения последствий COVID-19

CentralAsia (CA) - Генеральные директоры ФАО, ВОЗ и ВТО сделали совместное заявление по поводу смягчения последствий COVID-19 для торговли и рынков продовольствия.

Продовольственная безопасность и источники средств к существованию миллионов людей по всему миру зависят от международной торговли, - считают главы ФАО, ВОЗ и ВТО - Цюй Дунъюя, Тедроса Адханома Гебрейесуса и Роберту Азеведу.

Как отмечается в совместном заявлении, распространённом 1 апреля, по мере того, как страны принимают меры, чтобы остановить набирающую темпы пандемию COVID-19, следует действовать с особой осторожностью, чтобы свести к минимуму потенциальное воздействие на продовольственное снабжение или же непредвиденные последствия для глобальной торговли и продовольственной безопасности.

Действуя с целью защиты здоровья и благополучия своих граждан, страны должны добиваться того, чтобы любые торговые меры не нарушали работу цепи поставок продовольствия.

Такого рода нарушения, включая ограничения перемещения работников, занятых в сельском хозяйстве и пищевой отрасли, и увеличение задержек контейнеров с продовольствием на границе, ведут к порче скоропортящихся товаров и увеличению отходов продовольствия.

Ограничения в торговле продовольствием могут быть также связаны с необоснованными опасениями относительно безопасности продуктов питания. Если такой сценарий станет реальностью, это вызовет нарушения в цепи поставок продовольствия, что будет иметь особо ощутимые последствия для наиболее уязвимых и лишенных продовольственной безопасности групп населения.

Неопределенность в отношении наличия продовольствия может породить волну экспортных ограничений, создавая дефицит на глобальном рынке. Такая реакция изменит баланс между предложением и спросом на продовольствие, приводя к резкому росту цен и усилению ценовой волатильности. Из прежних кризисов мы знаем, что такого рода меры наносят особенный ущерб странам с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, а также усилиям организаций гуманитарной помощи по закупкам продовольствия для тех, кто отчаянно в нем нуждается.

"Мы должны предотвратить повторение таких опасных мер. Именно в такие времена, как сейчас, жизненно необходимо больше, а не меньше международного сотрудничества. В разгар строгой изоляции из-за COVID-19 нужно предпринять все усилия с тем, чтобы торговля могла идти как можно более свободно, в особенности во избежание перебоев с продовольствием", - отмечается в заявлении.

Также чрезвычайно важно обеспечить защиту производителей продовольствия и работников пищевой отрасли, занятых в переработке и реализации, с целью минимизации распространения болезни в этом секторе и для поддержания систем снабжения продовольствием. Потребители, особенно наиболее уязвимые, при строгом соблюдении мер предосторожности должны по-прежнему иметь возможность получать доступ к продовольствию в местах своего проживания.

Как отмечается в документе, необходимо обеспечить доступность для всех, в режиме реального времени, информации о мерах в области торговли продовольствием, уровнях производства, потребления и запасов продовольствия, а также продовольственных ценах. Это снижает неопределенность и позволяет производителям, потребителям и торговым предприятиям принимать информированные решения. А более всего, это поможет сдержать паническую скупку и создание запасов продовольствия и других товаров первой необходимости.

"Мы должны добиться того, чтобы наш ответ на COVID-19 не создал непреднамеренно неоправданную нехватку важнейших товаров и не привел к усилению голода и недостаточности питания", - заключили авторы заявления.