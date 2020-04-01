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  1 апреля 2020
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Узбекистан поприветствовал договоренность лидеров Афганистана о формировании инклюзивной переговорной команды

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан приветствует договоренность лидеров Афганистана о формировании инклюзивной переговорной команды и рассматривает это в качестве решающего шага на пути к мирному урегулированию внутриполитического кризиса. Об этом 1 апреля заявил МИД Республики Узбекистан

«Исключительно важным на данном этапе является реализация достигнутых раннее договоренностей о прекращении огня и насилия, переход к общенациональному межафганскому диалогу с участием всех заинтересованных сторон, включая движение «Талибан», - отмечается в МИДе.

Узбекистан вновь заявляет о своей твердой приверженности и далее развивать и укреплять отношения дружбы и добрососедства с народом Афганистана и всячески поддерживать процесс установления прочного и долгосрочного мира в стране, заверил МИД РУз.

Как сообщает издание golosislama.com, группа талибов в составе трех человек прибыла в Кабул, чтобы начать процесс обмена пленными, что, возможно, положит начало переговорам между талибами и командой, назначенной кабульским правительством.

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