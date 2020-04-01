«Может нам везет гораздо больше, чем другим странам». Представитель ВОЗ официально сообщила об отсутствии коронавируса в Таджикистане (видео)

Галина Перфильева

CentralAsia (CA) - Представитель ВОЗ в Таджикистане Галина Перфильева официально объявила об отсутствии коронавируса в стране и попросила население соблюдать гигиену, воздержаться от посещения мест массового скопления людей, передает Asia-Plus.



«До настоящего времени, по официальной статистике, и мы подтверждаем, так как тесно сотрудничаем с лабораторией, которая проводит ПЦР-тестирование, в Таджикистане нет ни одного позитивного зарегистрированного случая COVID-19. Сейчас весь мир ведёт борьбу с COVID-19, практически не осталось на земном шаре стран, где нет случаев заболевания. Таджикистан и Туркменистан - это в принципе две страны, оставшиеся в регионе из 53 зараженных стран, где случаи коронавируса не зарегистрированы»,- сказала она в эфире телеканала «Таджикистан».

По её словам, до настоящего времени в стране было проведено более 700 исследований на коронавирус и все результаты были отрицательные.



«В настоящее время проведено более 700 исследований, результаты отрицательные. Для того, чтобы быть официально уверенным, что мы можем доверять этим исследованиям, Минздрав совместно с ВОЗ направляли материал для подтверждения этих отрицательных случаев в Москву и Лондон. Все повторные исследования отрицательных результатов в Таджикистане тоже получали отрицательный результат. То есть, было подтверждено, что качественно проведено исследование в Таджикистане и случаев в стране официально пока нет», - сообщила Перфильева.

По ее словам, в Таджикистане есть достаточный запас тест-систем для тестирования коронавируса, но тестируются только лица с симптомами в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

«В феврале у первых подозреваемых лиц с симптомами взяли анализ и отправили в Россию. Позже Роспотребнадзор России на безвозмездной основе предоставила Таджикистану 2 тыс. тестов, потом ещё тысячу и на прошлой недели передал тестов на 20 тыс. исследований. Также были предоставлена тысяча тест-систем со стороны Германии, и достигнута договорённость с Китаем о доставкетест-систем в Таджикистан», - сказала представитель ВОЗ.

Она отметила, что вирус не возникает из ниоткуда, вирус заносится в страну, и Минздрав Таджикистана делает колоссальную работу для предотвращения завоза вируса в страну.



«Очень большую работу с первых случаев за рубежом проводит Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана по предотвращению заноса вируса в страну. Всего за период карантинных мероприятий на карантине побывало более 6 тыс. человек, которые возвращались в страну из заграницы. В настоящее время около 4 тыс. человек остаются в карантинных зонах. Я называю эти цифры, чтобы все граждане Таджикистана понимали, какая колоссальная нагрузка на Министерство здравоохранения, на медицинских работников и другие соответствующие службы для того, чтобы обеспечить карантинные зон и недопущение проникновения пациентов потенциальных носителей вируса в страну»,- сказала Перфильева.



Она отметила, что Минздрав пытается всеми силами не допустить проникновение вируса в Таджикистан, и если все приложат к этому усилия, то может нам гораздо больше повезёт, чем другим странам.



Галина Перфильева в эфире попросила помогать Минздраву страны на этом пути, а не забирать своих родственников из карантинных зон.



«Инкубационный период достаточно большой - от 2 до 14 дней. В большинстве случаев на 5-6 день начинаются клинические проявления, поэтому очень важно соблюдать максимальную бдительность. Мы должны понимать, что если Минздрав изолирует людей, которые приезжают из стран со случаями COVID, мы должны только помогать министерству, но не нарушать эту работу и не пытаться всякими правдами и неправдами забрать своих родственников из карантинных зон",- отметила представитель ВОЗ в Таджикистане.



По её словам, исследования показывают, что 80% всех случаев - это лёгкая форма, которая может протекать с очень небольшим проявлением симптомов или без симптомов. Поэтому соблюдать простые правила обязательно.



«Насколько я знаю, таджики гостеприимный народ и обнимаются друг с другом во время рукопожатия. Несмотря на то, что в Таджикистане нет ни одного случая заражения коронавирусом, прошу временно воздержаться от этих действий», - призвала Галина Перфильева.