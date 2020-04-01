Гражданин Канады пытался обмануть монгольских таможенников

CentralAsia (MNG) - Канадец пытался контрабандой провезти золото из Монголии.

Согласно статистическим данным, опубликованным 1 апреля, Монголия наложила штрафы в размере 247,6 млн тугриков (примерно $90 тыс.) и налоги в размере 425,81 млн тугриков (примерно $154 тыс) за 210 нарушений таможенных правил в первом квартале 2020 года. Большинство нарушений связано с контрабандой запрещенных товаров или исторических предметов, а также с крупными денежными суммами и драгоценными металлами.

Например, гражданин Канады был арестован на пограничном переходе Буянт-Ухаа, расположенном в столичном аэропорту, когда 3 марта он пытался вывезти из Монголии 31,3 грамма золота на сумму 37,8 млн тугриков (примерно $14 тыс). Дело расследуется полицией.