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  1 апреля 2020
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В Италии продлили карантин до 13 апреля

CentralAsia (CA) -  Правительство Италии продлило карантин до 13 апреля, сообщает РИА новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Роберто Сперанца.

«Если мы ошибемся со временем и поторопимся с некоторыми шагами, мы рискуем свести усилия последних сложнейших недель на нет. Это единственный действенный способ перезапустить двигатели нашей экономики, восстановить социальное измерение нашей жизни и вновь завоевать наши неотъемлемые свободы», - сказал он в Сенате итальянского парламента.

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