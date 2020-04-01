В Италии продлили карантин до 13 апреля
- Азия и мир, общество
- 16:23, 01 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Правительство Италии продлило карантин до 13 апреля, сообщает РИА новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Роберто Сперанца.
«Если мы ошибемся со временем и поторопимся с некоторыми шагами, мы рискуем свести усилия последних сложнейших недель на нет. Это единственный действенный способ перезапустить двигатели нашей экономики, восстановить социальное измерение нашей жизни и вновь завоевать наши неотъемлемые свободы», - сказал он в Сенате итальянского парламента.