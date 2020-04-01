Состояние пяти больных коронавирусом тяжелое - Минздрав Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Состояние 5 больных коронавирусом в Узбекистане оценивается как тяжелое. Об этом сообщил глава Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Республики Узбекистан, главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков.

"Число заболевших коронавирусом в нашей стране составляет 173 человека. У 21 из 93 больных, проходящих лечение в Научно-исследовательском институте вирусологии, наблюдаются симптомы пневмонии. Состояние 5 больных оценивается как тяжелое, а состояние 3 – как относительно тяжелое. Все они получают соответствующие медицинские процедуры", - отметил Атабеков.

Кроме города Ташкента, больные коронавирусом лечатся в Ферганской, Андижанской, Наманганской, Навоийской, Бухарской, Кашкадарьинской и Хорезмской областях. В Министерство здравоохранения поступает соответствующая информация по каждому случаю и проводятся необходимые консультации специалистов.

"Пока есть положительные результаты, мы можем надеяться на лучшее. Однако уровень заболеваемости растет в мировом масштабе. За один день в мире коронавирусом заболели более 70 тысяч человек. Это значит, что мы все должны оставаться дома, прислушиваться к советам медицинских работников и не имеем права усугублять ситуацию", - отметил Атабеков.