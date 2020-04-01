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  1 апреля 2020
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Узбекистан запросил у АБР до $1 млрд на поддержку госбюджета

CentralAsia (UZ) -  Заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 1 апреля в формате видеоконференции обсудил с президентом Азиатского банка развития (АБР) М.Асакава меры, принимаемые в стране по защите населения от распространения коронавируса.

Как сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли, были также обсуждены механизмы поддержки, которую АБР может оказать Узбекистану в данных вопросах.

В ходе разговора М.Асакава заявил, что АБР готов оказать всестороннюю поддержку Узбекистану в это чрезвычайно сложное время путем мобилизации финансирования в борьбе с COVID-19.

Отдельно затрагивался вопрос рассмотрения направленной заявки на оказание АБР бюджетной поддержки Узбекистану в размере до 1 млрд долларов. М. Асакава сообщил, что для проработки данного вопроса Банком сформирована отдельная команда и заявил, что будут приложены все усилия для ускорения процедуры согласования и выделения средств финансового содействия.

На текущий момент АБР уже одобрил выделение грантовой поддержки в размере 200 000 долларов США на медицинские нужды Узбекистана, связанные с распространением вируса. Также Банком рассматривается перспектива мобилизации дополнительных средств с их направлением на комплексную поддержку системы здравоохранения Республики.

Более того, руководством Банка в ближайшее время будет проработан вопрос о выделении дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения устойчивости и стимулирования развития экономики Узбекистана в условиях пандемии, - отметили в министерстве.

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