Монголия выпустила золотые и серебряные монеты в память о Махатме Ганди

CentralAsia (MNG) - ЦБ Монголии, МонголБанк выпустил свои последние золотые и серебряные проверочные монеты, которые являются частью их продолжающейся нумизматической серии под названием «Революционеры», в которой фигурируют политические деятели, которые повлияли, к лучшему или худшему, на мир вокруг них и дальше. Серия была впервые начата в 2014 году с выпуска версий для золота и серебра. Серия стала ежегодным выпуском с 2016 года и была представлена на Всемирной ярмарке денег в Берлине.

Монеты произведены CIT, Coin Invest Trust в их офисах в Вадуце, Лихтенштейн, от имени МонголБанка.

Фондом Lichtenstein’s Coin Invest Trust были выпущены монеты в честь Махатмы Ганди, выбранное изображение, использованное на лицевой стороне, - это портрет Махатмы Ганди. Он показан в традиционной индийской одежде, кхади-курте.

Диаметр серебряной монеты - 38,61 мм, вес -1 унция, изготовлена из 0,999 тонкого серебра, портрет Махатмы Ганди был нанесен с помощью смарт-фитинга CIT ©, чтобы получить покрытие с высоким рельефом. Портретное сходство было также достигнуто за счет использования различных оттенков, что позволило подчеркнуть черты лица и тени.

Вторая монета изготовлена диаметром 13,92 мм, весит 0,5 g. Изготовлена из 0.9999 мелкого золота с использованием CIT Big Gold Minting ©. Диаметр монеты увеличился с обычных 11 мм (для золота 0,5 г) до 13,92 мм при сохранении высоты рельефа и деталей.

В общей сложности, монетным двором было отчеканено 6000 монет, посвященных Махатме Ганди.