[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 372 человека

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 16:50 в Казахстане зарегистрированы еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в Кызылординской области 1 случай, в Актюбинской области — 1 случай, в Алматинской области — 1 случай. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.

На сегодняшний день в стране подтверждены 372 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане 184 случаев, Алматы – 84, Карагандинской области - 14, Атырауской области - 16, Акмолинской области - 16, Жамбылской области - 3, Шымкент - 3, Восточно - Казахстанской области - 2, Алматинской области - 9, Актюбинской области - 4, Северо - Казахстанской области - 3, Павлодарской области -1, Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 25, Западно-Казахстанской области - 2, Туркестанской области - 5.

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • Три недели до выписки, две - до могилы. Сколько времени проходит от появления первых симптомов Covid-19 до полного выздоровления?
  • Главы ФАО, ВОЗ и ВТО сделали совместное заявление по поводу смягчения последствий COVID-19
  • В Узбекистане почти 4 тысячи медиков выразили желание работать с больными коронавирусом



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com