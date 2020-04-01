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  1 апреля 2020
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В Узбекистане ещё четверо пациентов выздоровели от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией в Узбекистане полностью вылечены, сообщил Минздрав республики.

Из них один человек, приехавший ранее из Дубая (ОАЭ), другой – из Турции, а двое других граждан, были заражены из-за того, что контактировали с больными с коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица проводили их в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 173 случая коронавируса, 2 - погибли, 12 - выздоровели (вместе с сегодняшними 4 случаями).

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