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  1 апреля 2020
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В Казахстане зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Всего зараженных — 375
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:40 зарегистрированы еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией в Акмолинской области, сообщает Минздрав Казахстана.

На сегодняшний день в стране подтверждены 375 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане 184 случаев, г. Алматы – 84 случая, Карагандинской области - 14 случаев, Атырауской области - 16 случаев, Акмолинской области - 19 случаев, Жамбылской области - 3 случая, г.Шымкент - 3 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 9 случаев, Актюбинской области - 4 случая, Северо - Казахстанской области - 3 случая, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 25 случая, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 5 случаев.

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