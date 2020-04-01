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  1 апреля 2020
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Испания сегодня показала очередной антирекорд по смертности
Коронавирусные похороны в Мадриде
Коронавирусные похороны в Мадриде

CentralAsia (KZ) -  На данный момент в стране более 100 тыс. заболевших коронавирусом. По данным министерства здравоохранения, распространение вируса, возможно, будет продолжать замедляться, поскольку Испания переходит в то, что правительство назвало «фазой стабилизации».

К 1 апрелю в Испании было зарегистрировано 102 136 случаев заболевания и 9 053 погибших. За последние 24 часа было зафиксировано очередное рекордное число смертей за один день - 864 человека.

Тем не менее, представители здравоохранения говорят, что в последние дни наблюдалась «смена тренда». С 15 по 25 марта новые случаи росли со скоростью 20% в день. Однако с 25 марта этот показатель снизился до 12%.

В понедельник правительство заявило, что к цифрам нужно относиться «крайне осторожно», но добавило, что оно показало, что меры по карантину оправдываются. Мария Хосе Сьерра из испанского центра по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения заявила, что последние данные показывают, что ситуация продолжает выравниваться.

«В целом, мы можем сказать, что вчерашний - около 8% - говорит нам о том, что мы на этапе стабилизации пандемии», - сказала она на пресс-конференции в среду утром.

«Данные о количестве людей в отделениях интенсивной терапии и количестве умерших людей говорят нам о том, что они заразились две или три недели назад», - добавила она.

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