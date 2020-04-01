Коронавирус: В Лондоне начали работу специальные бригады по вывозу скончавшихся дома

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- 19:42, 01 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - В Великобритании приступили к работе специальные бригады, в задачу которых входит вывоз жертв коронавируса, скончавшихся у себя дома, передает ВВС.
Мобильная бригада в составе водителя, медика и двух сотрудников полиции будет регистрировать смерть, выяснять личность скончавшегося и эвакуировать тело в морг.
Межведомственные бригады быстрого реагирования при пандемии, как их официально называют, будут высылаться в случае, если человек умирает вне стен больницы, и имеются сильные подозрения, что он скончался от коронавируса.
Первые такие бригады созданы в Лондоне для облегчения работы больниц, испытывающих большой наплыв пациентов с коронавирусом.
Факт смерти будет регистрировать представитель системы здравоохранения, будь то медсестра, студент-медик или профессиональный врач. Однако медицинское свидетельство будет выписываться только после осмотра тела вторым врачом.
«Бригады включают полицейских, медиков и пожарных, и в их задачу входит констатация факта смерти, установление личности скончавшегося и проверка на предмет возможных подозрительных обстоятельств смерти. После этого они соответствующим образом подготавливают тело для перевозки в морг или похоронную контору, где уже будет приниматься дальнейшее решение о похоронах или кремации», - сообщил Sky News представитель лондонской группы по координации стратегии.
Бригады получат в свое распоряжение миниавтобусы без специальной маркировки, и в их задачу будет входить также герметичная упаковка тел.