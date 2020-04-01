Коронавирус: В Лондоне начали работу специальные бригады по вывозу скончавшихся дома

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CentralAsia (CA) - В Великобритании приступили к работе специальные бригады, в задачу которых входит вывоз жертв коронавируса, скончавшихся у себя дома, передает ВВС.

Мобильная бригада в составе водителя, медика и двух сотрудников полиции будет регистрировать смерть, выяснять личность скончавшегося и эвакуировать тело в морг.

Межведомственные бригады быстрого реагирования при пандемии, как их официально называют, будут высылаться в случае, если человек умирает вне стен больницы, и имеются сильные подозрения, что он скончался от коронавируса.

Первые такие бригады созданы в Лондоне для облегчения работы больниц, испытывающих большой наплыв пациентов с коронавирусом.

Факт смерти будет регистрировать представитель системы здравоохранения, будь то медсестра, студент-медик или профессиональный врач. Однако медицинское свидетельство будет выписываться только после осмотра тела вторым врачом.

«Бригады включают полицейских, медиков и пожарных, и в их задачу входит констатация факта смерти, установление личности скончавшегося и проверка на предмет возможных подозрительных обстоятельств смерти. После этого они соответствующим образом подготавливают тело для перевозки в морг или похоронную контору, где уже будет приниматься дальнейшее решение о похоронах или кремации», - сообщил Sky News представитель лондонской группы по координации стратегии.

Бригады получат в свое распоряжение миниавтобусы без специальной маркировки, и в их задачу будет входить также герметичная упаковка тел.