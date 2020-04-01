Фото — Как проходит свидание пожилой пары на датско-немецкой границе в условиях карантина

Инга Расмуссен и Карстен Тюхсен Хансен/фото facebook

CentralAsia (CA) - Датчанка Инга Расмуссен (85 лет) и немец Карстен Тюхсен Хансен (89 лет) встречаются возле города Авентофт но сохраняют рекомендованную дистанцию в условиях ЧП, сообщает ВВС.

Из-за вспышки коронавируса две недели назад датско-немецкая граница была закрыта.

Хотя обе страны входят в ЕС и Шенгенскую зону, пограничный контроль внутри этих зон был временно восстановлен.

Расмуссен и Хансен стали местными знаменитостями после того, как на них наткнулся мэр датского приграничного города Тённер, проезжавший мимо на велосипеде.

Пара познакомилась два года назад, и почти год они проводят каждый день вместе.

Расмуссен живет в датском Галлехусе и ездит до границы на машине, а Хансен добирается из немецкого Зюдерлюгума на велосипеде.