[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Фото — Как проходит свидание пожилой пары на датско-немецкой границе в условиях карантина
Инга Расмуссен и Карстен Тюхсен Хансен/фото facebook
Инга Расмуссен и Карстен Тюхсен Хансен/фото facebook

CentralAsia (CA) -  Датчанка Инга Расмуссен (85 лет) и немец Карстен Тюхсен Хансен (89 лет) встречаются возле города Авентофт но сохраняют рекомендованную дистанцию в условиях ЧП, сообщает ВВС.

Из-за вспышки коронавируса две недели назад датско-немецкая граница была закрыта.

Хотя обе страны входят в ЕС и Шенгенскую зону, пограничный контроль внутри этих зон был временно восстановлен.

Расмуссен и Хансен стали местными знаменитостями после того, как на них наткнулся мэр датского приграничного города Тённер, проезжавший мимо на велосипеде.

Пара познакомилась два года назад, и почти год они проводят каждый день вместе.

Расмуссен живет в датском Галлехусе и ездит до границы на машине, а Хансен добирается из немецкого Зюдерлюгума на велосипеде.

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • Монгольская компания ЭТТ экспортировала 22,6 тыс. тонн угля с момента возобновления экспорта
  • «Может нам везет гораздо больше, чем другим странам». Представитель ВОЗ официально сообщила об отсутствии коронавируса в Таджикистане (видео)
  • Южнокорейские эксперты сомневаются в отсутствии коронавируса в Северной Корее



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com