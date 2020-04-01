Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса

CentralAsia (CA) - Аномально теплая зима стала причиной легкого течения гриппа у пожилых итальянцев в этом году, однако позднее они столкнулись с проблемами при вспышке коронавируса, сообщает РИА новости со ссылкой на отчет Минздрава Италии, который опубликовал журнал ассоциации эпидемиологов.

Эксперты ассоциации считают, что легко перенесенная эпидемия гриппа в ноябре-январе стала причиной высокой смертности от коронавируса. По статистике, ежегодно от гриппа в Италии умирают около 8 тыс. человек, но в этом году этот показатель оказался ниже.



Отмечается, что в северных регионах страны смертность была ниже среднего на 6%, а в центре и на юге — на 3%. Как следствие, пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность во время пандемии коронавируса.



Сложнее всего ситуация с коронавирусом складывается в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. Италия вышла на первое место по числу умерших от вируса.