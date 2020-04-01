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  1 апреля 2020
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В Казахстане число зараженных коронавирусом увеличилось на 5 человек

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 21:10 в Казахстане зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Карагандинской области 1 случай, городе Алматы - 2, в Северо-Казахстанской области - 2, сообщает Минздрав Казахстана.

На сегодняшний день в стране подтверждены 380 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане – 184 случаев;

- Алматы – 86;

- Карагандинской области - 15;

- Атырауской области - 16;

- Акмолинской области - 19;

- Жамбылской области - 3;

- Шымкент - 3;

- Восточно - Казахстанской области - 2;

- Алматинской области - 9;

- Актюбинской области - 4;

- Северо - Казахстанской области - 5;

- Павлодарской области -1;

- Мангистауской области - 1;

- Кызылординской области - 25;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 5.

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