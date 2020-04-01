В Казахстане число зараженных коронавирусом увеличилось на 5 человек

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 21:10 в Казахстане зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Карагандинской области 1 случай, городе Алматы - 2, в Северо-Казахстанской области - 2, сообщает Минздрав Казахстана.
На сегодняшний день в стране подтверждены 380 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в Нур-Султане – 184 случаев;
- Алматы – 86;
- Карагандинской области - 15;
- Атырауской области - 16;
- Акмолинской области - 19;
- Жамбылской области - 3;
- Шымкент - 3;
- Восточно - Казахстанской области - 2;
- Алматинской области - 9;
- Актюбинской области - 4;
- Северо - Казахстанской области - 5;
- Павлодарской области -1;
- Мангистауской области - 1;
- Кызылординской области - 25;
- Западно-Казахстанской области - 2;
- Туркестанской области - 5.