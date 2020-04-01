В Узбекистане выявили ещё 8 случаев заражения коронавирусом. Всего 181

CentralAsia (UZ) - Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана, коронавирусная инфекция была обнаружена у еще 8 граждан. Общее количество заражённых составляет на 1 апреля - 181 человек.



Напомним, у 21 узбекистанцев, заразившихся коронавирусом, диагностирована пневмония, 5 – находятся в тяжелом состоянии, 2 – находятся в относительно тяжелом состоянии, 10 - идут на поправку, 2 - погибли.