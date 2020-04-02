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  2 апреля 2020
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Экспорт Монголии сократился на 34,4 процента

CentralAsia (MNG) -  Таможенные органы Монголии представили статистику экспорта и импорта за первый квартал 2020 года 1 апреля.

Экспортная выручка достигла $1 миллиарда 139,6 миллионов в первом квартале 2020 года; однако – что представляет собой снижение на 34,4 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Экспорт полностью прекратился, когда Монголия закрыла свои границы в январе. Страна по-прежнему почти полностью зависит от экспорта угля и руды в Китай.

Грузовики с углем только недавно возобновили поставки в Китай через пограничные пункты Гашуун-Сухайт, Шивээхурэн и Хангийн Боомт. И грузовые поезды через КПП Замын-Ууд.

Экспорт в первом квартале составил 3 миллиона 104 тысячи тонн угля; падение на 59,8 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Монголия импортировала товаров на сумму $1 млрд. 211,1 млн. в первом квартале 2020 года; снижение на 11,2 процента по сравнению с прошлым годом.

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