Пакет экономических стимулов для ограничения воздействия COVID-19 будет представлен в парламент Монголии

CentralAsia (MNG) - 1 апреля на своем очередном заседании Кабмин Монголии обсудил проект парламентской резолюции и сопровождающих его законопроектов о пакете мер по защите здоровья и доходов людей, сохранению занятости и стимулированию экономики. Пакет содержит 14 мер по четырем направлениям, о чем заявил премьер-министр У. Хурэлсух в прошлую пятницу.

«Мы считаем, что остановка крупномасштабных важных проектов развития, указанных в государственном бюджете, приведет к дальнейшему сокращению занятости. Поэтому мы не планируем вносить изменения в государственный бюджет 2020 года. Кроме того, предстоящие парламентские выборы не будут отложены, поскольку мы считаем это ненужным шагом в данный момент. Однако мы с уважением относимся к рекомендациям президента и в дальнейшем будем их изучать», - сказал премьер-министр Хурэлсух.

Все предприятия и компании, за исключением государственных и местных органов власти, освобождаются от взносов социального страхования, выплачиваемых за пенсионное страхование, страховое возмещение и страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний их сотрудников, являющихся гражданами Монголии. Решение вступает в силу с 1 апреля 2020 года до 1 октября 2020 года, и застрахованный автоматически будет считать, что он внес взнос в фонд социального страхования в течение этого периода.

Взносы на социальное страхование также могут выплачиваться на добровольной основе, и шестимесячное освобождение также распространяется на лиц, работающих не по найму.

Каждому застрахованному работнику организаций, которые вынуждены закрываться не по своей вине, тем не менее, все еще удерживая сотрудников на заработной плате, будет выплачиваться государственная ежемесячная льгота в размере 200 000 тугриков ($72) в течение 3 месяцев с 1 апреля.

Члены кабинета согласились с тем, что законопроекты должны быть представлены спикеру для обсуждения в парламенте в срочном порядке.